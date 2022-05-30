Назарбаев поддержит поправки в конституцию, касающиеся его статуса

30 мая. 8:55

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на предстоящем 5 июня референдуме поддержит внесение изменений в конституцию страны, некоторые из которых исключают упоминание о нем из основного закона страны, сказал сам бывший лидер Казахстана в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.

"Все эти годы я всячески поддерживал его (президента Касым-Жомарта Токаева – ред.) действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - сказал он, отметив, что будет участвовать в предстоящем референдуме.

Далее он уточнил, что сохранение за ним определенных полномочий после ухода с поста президента было нужно "для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите", передает РИА Новости.