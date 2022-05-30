Старейшую ГЭС Грузии едва не уничтожил пожар

30 мая. 8:35

Сильный пожар произошел на территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции ЗАГЭС поздней ночью.

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар вспыхнул на одном из трансформаторов высоковольтной подстанции на территории ГЭС. Затем огонь быстро распространился на другие близлежащие трансформаторы.

"Был очень сильный пожар. Сгорело шесть трансформаторов. На место прибыли до 20 пожарно-спасательных расчетов. Пожар был потушен за один час. Причины выяснят соответствующие службы", – приводит Sputnik Грузия слова начальника Главного пожарно-спасательного управления Службы по чрезвычайным ситуациям Георгия Гергаули.