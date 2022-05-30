Взрыв прогремел в Киргизии, есть пострадавшие

30 мая. 8:01

Семь человек, в том числе иностранные граждане, пострадали в результате взрыва печи на металлообрабатывающем заводе в областном центре Киргизии городе Джалал-Абад, информирует пресс-служба республиканского МЧС.

"После взрыва печи на металлообрабатывающем заводе в Джалал-Абаде в отделении реанимации были госпитализированы семь человек, включая гражданина Узбекистана и двух граждан Китая", - приводит ТАСС слова представителя экстренного ведомства.

Уточняется, что сейчас трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировали ожоги 80-90% тела, состояние здоровья остальных госпитализированных удовлетворительное.