Синоптики спрогнозировали тепло в Москве

30 мая. 7:35

Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидаются в понедельник в Москве, в Московской области местами возможен кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что днем в столице от 20 до 22 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до 12 градусов выше нуля.

"Ветер южный, 5-10 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба", - говорится в прогнозе.

По области столбики термометров будут колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на вторник возможно похолодание до 9 градусов выше нуля.