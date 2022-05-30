Иран нарастил доходы от экспорта нефти  

30 мая. 7:25

Доходы Ирана от экспорта нефти в первые два месяца текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2022 года) увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 60%, информирует IRNA,

"Валютные поступления от экспорта нефти, газового конденсата, природного газа, нефтепродуктов, продуктов нефтехимии за первые два месяца текущего года страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 60%", - сообщили в отделе по связям с общественностью министерства нефти Ирана.