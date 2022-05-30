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Медведев: единороссы продолжат выдвигать кандидатов на выборах 

Медведев: единороссы продолжат выдвигать кандидатов на выборах 

Активность граждан на предварительном голосовании (так называемых праймериз) партии "Единая Россия" говорит о росте их интереса к выборам, сообщал председатель политического объединения Дмитрий Медведев. 
По его словам, партия,  намерена и дальше выдвигать кандидатов на основе мнения граждан и не отходить от этого принципа ни при каких обстоятельствах, сообщил в воскресенье 
"Единая Россия остается верна своим принципам - выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах", - сказал он. 

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