Медведев: единороссы продолжат выдвигать кандидатов на выборах 

30 мая. 7:00

Активность граждан на предварительном голосовании (так называемых праймериз) партии "Единая Россия" говорит о росте их интереса к выборам, сообщал председатель политического объединения Дмитрий Медведев.

По его словам, партия, намерена и дальше выдвигать кандидатов на основе мнения граждан и не отходить от этого принципа ни при каких обстоятельствах, сообщил в воскресенье

"Единая Россия остается верна своим принципам - выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах", - сказал он.