СМИ: Минобрнауки и МИД РФ может прекратить связи с США

30 мая. 6:34

Минобрнауки РФ совместно с МИДом анализирует нормативно правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества на предмет их прекращения или приостановки, пишут "Известия".

Уточняется, что работа по этим вопросам ведется в Минобрнауки совместно с МИДом, но документы по этой теме находятся в закрытом доступе.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, депутаты собираются рассмотреть все международные договоры и проанализировать целесообразность участия России в различных организациях.