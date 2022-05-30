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Автобус протаранил иномарку в Сочи 

Автобус протаранил иномарку в Сочи 

Поздним вечером 29 мая по дороге из Адлера в Красную Поляну "Ауди" врезалась в заказной автобус со значком "дети", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. 
"Около половины девятого вечера на автодороге Адлер - Красная Поляна водитель автомобиля "Ауди" при повороте налево не уступил дорогу встречному автобусу и столкнулся с ним", - указано в сообщении. 
По факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

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