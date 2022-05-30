Автобус протаранил иномарку в Сочи 

Поздним вечером 29 мая по дороге из Адлера в Красную Поляну "Ауди" врезалась в заказной автобус со значком "дети", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Около половины девятого вечера на автодороге Адлер - Красная Поляна водитель автомобиля "Ауди" при повороте налево не уступил дорогу встречному автобусу и столкнулся с ним", - указано в сообщении.
По факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Поздним вечером 29 мая по дороге из Адлера в Красную Поляну "Ауди" врезалась в заказной автобус со значком "дети", сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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