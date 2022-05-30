Обзор СМИ Кавказа 23 - 29 мая

Газета "Южная Осетия" информирует, что во вторник 24 мая в Цхинвале прошла церемония инаугурации избранного президента РЮО Алана Гаглоева. После принятия присяги, обратившись к согражданам и гостям республики, он отметил: "Нам предстоит сделать многое: поднять экономику, повысить доходную часть бюджета, решить проблемные вопросы во многих сферах. Но эти задачи выполнимы, нужны созидательный настрой и совместные усилия. Исторический шанс, предоставленный нам, мы обязаны использовать. У нас есть все возможности для развития, благодаря всесторонней помощи России – главного союзника". Гаглоев считает, меры, принимаемые Россией в нынешней геополитической ситуации, адекватным ответом на угрозу нацбезопасности, нависшую над странами, входящими в орбиту "русского мира". "Мы никогда не забудем, что именно Россия пришла на помощь Южной Осетии в тот смертельный час и защитила осетинский народ от уничтожения. Отношения союзничества и интеграции с Россией — наш главный вектор в международной политике", – подчеркнул президент. Приоритетным направлением работы, по словам Гаглоева, будет углубление и развитие тесных связей с РСО-А. Кроме того, он заявил о намерении развивать и укреплять отношения с другими дружественными странами.

Присутствовавший на инаугурации начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов сказал: "Россия, со своей стороны, будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности. В России уважают демократический выбор югоосетинского народа и рассчитывают на дальнейшее совершенствование многопланового сотрудничества между нашими странами. Становление Южной Осетии в качестве современного демократического государства, оказание ей содействия в обеспечении надежной безопасности, социально-экономического восстановления – важная составляющая внешнеполитического курса РФ".

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В Ингушетии отмечается рост поголовья крупного рогатого скота, овец и коз. За январь-апрель 2022 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 4506 млн рублей, или 107,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года, пишет газета "Сердало". В хозяйствах Ингушетии всех категорий по состоянию на 1 мая, по сравнению с аналогичной датой 2021 года, наблюдается увеличение численности крупного рогатого скота на 1,9%, численность птицы уменьшилась на 1,3%. Отмечены положительные показатели по поголовью овец и коз, здесь увеличение составляет 4,7%. Также сообщается, что в январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей возросло производство молока. Оно по расчетам составило — 45755,160 тонны, что на 19,8% больше предыдущего периода 2021 года. С плюсовыми показателями отмечено и производство яиц, которое увеличилось на 17,3%. На 18,5% больше стали объемы производства скота и птицы в живом весе.

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Агентство "Абхазия-информ" сообщает, что в Сухуме идет установка в домах приборов учета электроэнергии нового типа. С них данные об объеме потребляемой энергии передаются поставщику ежечасно. Кроме того, счетчик позволяет контролировать нагрузки и, при необходимости, и дистанционно обесточивать должников. На сегодняшний день шесть подстанций связаны со новыми счетчиками. Они уже установлены в нескольких районах города, в первую очередь там, где наблюдались большие нагрузки и происходили частые аварии. "Люди начинают экономить электроэнергию, потому что понимают, что за каждый потраченный киловатт-час им надо будет заплатить. На 30-35%, а в некоторых местах и до 40% упали нагрузки. Существенно уменьшилась аварийность", – сказал в начальник СУЭС Тимур Джинджолия. Он добавил, что, хотя в целом нагрузка на электросети снизилась, однако проблема незаконной добычи криптовалюты по-прежнему остается актуальной. Майнинг-аппараты ставят в домах, в подвалах и на чердаках по несколько штук, и суммарно это дает большую нагрузку. "Наши сети в силах обеспечить электроэнергией в туристический сезон, трансформаторные и линейные мощности это позволяют. Но проблема, возникшая несколько лет назад из-за незаконной добычи криптовалюты, приводит к частым авариям и выходу из строя нашего оборудования, частым возгораниям", – посетовал Джинджолия.

Энергетики убеждены, что новые приборы учета будут способствовать укреплению платежной дисциплины. Кроме того, будет и меньше споров по поводу суммы оплаты, поскольку приборы сами фиксируют и передают данные. "Обычно, когда мы приходим в район и начинаем установку прибора учета, всегда есть несколько человек, которые не хотят этого делать. Если человек не хочет, мы вынуждены тогда оставить его вообще без света. По-другому у нас не получится. У нас ведется баланс отпуска с головной подстанции, потом это сравнивается с расходом абонента, что нам позволяет выявлять хищения на местах. И естественно, вести с этим работу", – сказал Джинджолия.

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В этом году в Дагестане летним оздоровительным отдыхом будет охвачено на 12 тыс. детей и подростков больше, чем в прошлом году. Планируется открыть 126 детских лагерей – 26 загородных стационарных и 100 пришкольных с дневным пребыванием, рассчитанных на отдых 32 тыс. человек. Об этом сообщает газета "Дагестанская правда" со ссылкой на информацию зампредседателя правительства РД Муслима Телякавова на заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Работа детских лагерей будет организована в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности и качеству питания. В муниципалитетах уже работают межведомственные муниципальные комиссии, обеспечивающие готовность загородных и пришкольных лагерей. В 2022 году на организацию отдыха и оздоровления детей в республиканском бюджете предусмотрено 361,9 млн рублей (для сравнения: годом ранее было 227,77 млн рублей). Стоимость пребывания на 21 день для загородных лагерей составляет 16937,76 рублей, а для дневных лагерей – 2520 рублей, но родителям ничего не придётся платить – путевки приобретаются за счёт средств республиканского бюджета.

В Дагестанском институте развития образования организованы курсы повышения квалификации для вожатых и педагогов, работающих в летних лагерях. В апреле подготовку по психологии, педагогике, игротехнике и другим специальностям прошло 267 человек. Сейчас на базе Малой академии наук РД дистанционно проходит обучение еще 300 человек. Возрождена практика прошлых лет, когда в летние лагеря в качестве вожатых привлекаются старшекурсники профильных специальностей педуниверситета.

В детском оздоровительном лагере "Надежда" в Каякентском районе будет работать смена по направлению IT-технологий, желающих попасть туда очень много. Другая профильная смена пройдет под девизом общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В Буйнакской зоне одна из профильных смен будет посвящена теме безопасности на дорогах, курирует эту работу Госавтоинспекция по РД. В общей сложности в детских летних лагерях республики планируется реализация 65 общеразвивающих программ. Акцент будет делаться на патриотическое воспитание.

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Регионы СКФО объединили усилия, чтобы под общим брендом выйти на рынок внутрироссийского туризма. Проект получил название "Кавказ Grand Turismo". Как рассказывает газета "Северная Осетия", на его презентации в рамках совместной пресс-конференции Совета министров туризма СКФО в пресс-центре ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто выразил уверенность, что идеи проекта продвинут туризм на Кавказе на новый качественный уровень. Турпоток в регион значительно вырос, наряду с традиционными видами туризма - санаторно-курортным, горнолыжным, культурно-познавательным, - сегодня развиваются и новые направления.

Инициатор создания единого бренда для СКФО, председатель экспертного совета, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди рассказал, что вместе с министрами туризма регионов округа, решено объединить усилия. Уже принята "дорожная карта", а в апреле этого года в Дербенте подписали 10-стороннее соглашение о сотрудничестве регионов и создали неформальный коллегиальный орган. Общие стандарты качества услуг теперь станут едиными для всех. Уже этим летом они будут утверждены регионами и начнут внедряться. Было отмечено, что объединение регионов СКФО в единый туристический проект открывает прекрасные перспективы для их развития. Со их стороны должно быть четкое понимание развития территорий, организации логистики и придорожного сервиса, что, где и когда нужно строить. Должны быть конкретные технические задания.

В рамках презентации представители туриндустрии от регионов рассказали, чем они смогут привлечь туристов. На территории КЧР это большой оптический телескоп, который называют "ухом планеты", расположенный в Зеленчукском районе, в горной обсерватории, астральный круг, датируемый Х веком, комплекс из пяти монументальных храмов. Всего в Карачаево-Черкесии насчитывается 83 маршрута. Ингушетия покажет 99-метровую башню, Келийский могильник золотоордынской эпохи, удивит гастрономическими изысками. Дагестан, прочно вошедший в список посещаемых регионов, порадует песчаными пляжами, многочисленными культурными объектами. Поток туристов за последние 5 лет здесь увеличился почти вдвое. В Кабардино-Балкарии только за прошлый год побывало более миллиона туристов. Основными зонами посещения станут санаторно-курортный комплекс "Нальчик", где имеются скважины минеральных вод, и горнолыжный курорт "Приэльбрусье" с 11 канатными дорогами и 37 трассами. Летом наиболее популярными направлениями будут альпинизм и парапланеризм. В Северной Осетии более 2000 памятников истории, культуры, архитектуры. Среди них – Даргавский некрополь, развалины старинного селения Цмити, фамильные и сторожевые башни, Цейский ледник. Регион характеризуется наличием минеральных вод, лечебных грязей. Одно из популярных направлений – гастротуризм. Ставропольский край буквально создан для туризма. Примечательно, что в следующем году будет отмечаться 220-летие Кавминвод, где расположены 124 санатория. По старому календарю именно 24 апреля 1803 года император Александр I своим рескриптом признал Кавказские Минеральные Воды лечебной местностью государственного значения. Здесь более 100 источников минеральных вод. Это, конечно, далеко не все, что могут предложить ставропольчане туристам. Только в самом Ставрополе насчитываются восемь древних городищ.