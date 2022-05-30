Иран показал подземную базу беспилотников

По сообщениям Иранского государственного телевидения, в самом сердце гор Загрос дислоцировано сто боевых беспилотников, однако точное расположение подземной базы не разглашается.

Ruters передает, что среди беспилотников числится и Ababil-5, который оснащен ракетами Qaem-9, иранской версией американской ракеты Hellfire класса "воздух-земля". "Несомненно, беспилотники вооруженных сил Исламской Республики Иран являются самыми мощными в регионе, - сказал командующий армией генерал-майор Абдулрахим Мусави. - Наши возможности модернизировать беспилотники не широки". Корреспондент иранского государственного телевидения заявил, что совершил 45-минутный полет на вертолете из Керманшаха на западе Ирана к секретному подземному месту расположения дронов. По его словам, ему разрешили снять повязку только по прибытии на базу. По ТВ показали ряды беспилотников, оснащенных ракетами, в туннеле, который, как утверждается, находится в нескольких сотнях метров под землей.

Напряженность в Персидском заливе

Репортаж появился на следующий день после того, как Корпус стражей Исламской революции захватил два греческих танкера в Персидском заливе, очевидно, в ответ на конфискацию иранской нефти США с танкера, задержанного у берегов Греции. В апреле греческие власти конфисковали судно Pegas под иранским флагом с 19, на борту которого были россияне, из-за санкций ЕС. Позже США конфисковали груз с иранской нефтью, находившейся также на борту, и планируют отправить его в Соединенные Штаты на другом судне.

Позже Pegas был освобожден, но сам захват судна вызвал обострение напряженности в непростое время, когда Иран и мировые державы стремились возобновить ядерную сделку, от которой отказался бывший президент США Дональд Трамп, вновь введя санкции против Тегерана.