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Турция нейтрализовала 15 террористов на севере Сирии

Турция нейтрализовала 15 террористов на севере Сирии

Силы безопасности Турции нейтрализовали 15 боевиков террористической организации РKK/YPG на севере Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем официальном аккаунте в Twitter, передает Анадолу.

В сообщении говорится, что ликвидированные боевики готовили вооруженное нападение на турецких военных в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции «Источник мира» и «Оливковая ветвь».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей. Данные организации внесены Соединенными Штатами и Евросоюзом в список террористических.

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