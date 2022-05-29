В Баку в честь Дня независимости Азербайджана прошел традиционный автопробег

29 мая. 21:31

В честь Дня независимости Азербайджана Автомобильная федерация Азербайджана при поддержке Исполнительной власти Баку и Общественного объединения "Региональное развитие" организовала традиционный автопробег классических автомобилей, передает информагентство Trend.

Зрители увидели парад более 150 классических автомобилей. Автопробег стартовал с территории перед Центром Гейдара Алиева в Баку.

Кроме того, на мероприятии была представлена выставка выпущенных до 1982 года классических автомобилей, а также состоялась развлекательная программа. Праздник посетили президент Автомобильной федерации Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, видные общественные деятели, представители науки и культуры, государственных и общественных организаций, творческой интеллигенции и молодежи, жители и гости столицы.