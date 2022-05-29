Италия раскрыла подробности новой стратегической концепции НАТО

29 мая. 21:15

Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Талов раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на мадридском саммите НАТО в июне. Об этом он рассказал в интервью агентству ANSA.

Посол Италии отметил, что новая концепция будет включать Китай, а также изменение "отношения к России".

"В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введет НАТО в XXI век с учетом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", - сказал он.

Тало подчеркнул, что НАТО теперь следует учитывать "разрушительные последствия" возвышения Китая, особенно в области технологий.

"Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично", — сказал Тало.

Дипломат добавил, что в повестке дня саммита будет обсуждение присоединения Финляндии и Швеции, а также ситуация на Украине.