Послы ЕС не согласовали облегченную версию нефтяного эмбарго против России

29 мая. 21:00

Комитет постоянных представителей 27 стран ЕС (Корепер) не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС. Об этом в воскресенье сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"Сегодня прошло заседание Корепера, где обсуждался вопрос запрета поставок нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник", - сказал он.

На данный момент Евросоюз продолжает обсуждать новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго. Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, переговоры идут сложно, и ясность можно ожидать только в понедельник. По его словам, по-прежнему сохраняется много технических вопросов, а также вопросов по графику отказа от нефти из России.

Кроме того, источник в ЕС подтвердил, что на данный момент в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждается введение эмбарго только на российскую нефть, перевозимую танкерами. При этом поставки по нефтепроводу "Дружба" смогут быть продолжены.

По мнению некоторых европейских чиновников, единство ЕС в вопросе антироссийских санкций начинает "рушиться" накануне саммита ЕС, запланированного на 30-31 мая. В частности, об этом в воскресенье вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.

"Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита, надеюсь так и продолжится. Но сейчас это единство начинает рушиться", — сказал Хабек.

Министр экономики Германии также призвал ФРГ выступить с единой позицией на саммите вместо того, чтобы воздерживаться на голосовании из-за разногласий внутри немецкого правительства.

Напомним, что постоянные представители стран ЕС в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. Члены Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, такие как Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

На саммите, который пройдет 30-31 мая, лидеры ЕС, помимо плана по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, планируют обсудить возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.