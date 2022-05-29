Боррель и Кулеба обсудили поставки оружия и санкции против РФ

29 мая. 20:46

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед саммитом ЕС 30-31 мая обсудили поставки оружия Киеву, а также вывоз зерна с Украины и санкции против России. Об этом Боррель написал в своем Twitter.

"Позвонил Дмитрию Кулебе перед Европейским советом. ЕС продолжит упрощать поставки военной помощи, мы договорились о важности продвижения по санкциям. С лидерами ЕС мы поднимем вопрос о том, как поддержать экспорт аграрной продукции из Украины, и о последствиях российской агрессии для мировой продовольственной безопасности", - сообщил глава Европейской дипломатии.