МИД АР: в Армении мешают нормализации отношений с Азербайджаном

29 мая. 20:31

Действия МИД Армении в последние дни нацелены на подрыв работы по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении от 28 мая 2022 года.

Во внешнеполитическом ведомстве АР категорически опровергают заявление МИД Армении о якобы нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня и выступают против совершенно необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.

Напомним, что 28 мая министерство обороны АР заявило, что информация армянской стороны о ранении военнослужащего ВС Армении Давида Варданяна якобы в результате обстрела со стороны азербайджанских подразделений является ложной.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что в то время, когда предпринимаются усилия по нормализации отношений между двумя странами, клеветнические и деструктивные заявления армянской стороны направлены на подрыв предпринятых шагов по нормализации, в том числе по делимитации государственной границы.

"Деструктивный подход, демонстрируемый МИД Армении в последние дни, явно направлен на подрыв результатов брюссельских встреч по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявили в МИД АР.

Министерство заключило, что со стороны Азербайджана мирные и конструктивные усилия на постконфликтном этапе будут продолжены при поддержке международного сообщества, а любые шаги против этого процесса будут решительно пресекаться.