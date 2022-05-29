Эрдоган в ответе оппозиции заявил, что не покинет Турцию до самой смерти

29 мая. 20:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на заявления оппозиции, утверждавшей, что турецкий лидер якобы намеревается бежать из республики, заявил, что останется в стране до самой смерти.

"Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган - это человек, который убежит. Но вот Эрдоган в Атакёйе. Мы здесь до самой смерти", - подчеркнул Эрдоган на митинге по случаю годовщины завоевания Стамбула.

Напомним, что 25 мая лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу обвинил семью Эрдогана в вывозе в США миллионов долларов. Он также пообещал предать огласке план побега Эрдогана. В ответ на это глава Турции возбудил иск против лидера НРП за его обвинения.