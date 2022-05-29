Сочи примет более 7 млн отдыхающих в этом году

29 мая. 19:55

Власти Сочи ожидают более 7 млн туристов до конца года, в том числе больше 4 млн курорт примет в течение лета. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Этим летом мы примем около 4,5 млн гостей, а всего за год более семи. Сочи - это по праву южная столица страны, в которую хочется возвращаться вновь и вновь, и мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать высокие ожидания наших соотечественников", - написал Копайгородский.

На сегодняшний день все 188 пляжных территорий Сочи полностью готовы к приему отдыхающих.