"Спартак" стал обладателем Кубка России

29 мая. 19:40

Московский "Спартак" стал победителем Кубка России по футболу, обыграв столичное "Динамо".

Встреча, которая проходила на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". В составе победителей голами отметились Александр Соболев (10-я минута) и Квинси Промес (73-я минута). У "Динамо" мяч забил Арсен Захарян (55).

На последней добавленной минуте пенальти не реализовал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

Это первая победа "Спартака" в Кубке России с 2003 года и первый трофей после победы в Российской премьер-лиге в сезоне 2016/2017. "Динамо" побеждал в Кубке России в 1995 году.