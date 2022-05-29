70 иностранцев-финалистов конкурса "Лидеры России" получат российское гражданство

29 мая. 19:25

70 иностранцев-финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" на международном треке получат российское гражданство. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Показательная вещь: в этом году наш президент принял решение - всем семидесяти дать российское гражданство (по ускоренной процедуре), потому что очень яркие ребята. В ситуации беспрецедентной информационной войны и потоков лжи надо иметь характер, чтобы встать и из Германии, Италии и США поехать в Россию на финал конкурса, который даже называется "Лидеры России", - отметил Кириенко.

Всего в конкурсе принимали участие 150 граждан.

"Ребята-участники международного трека говорят, что Россия сегодня - единственная страна, которая предоставляет такую возможность, где ты просто можешь подать заявку на конкурс, доказать, что ты лучший, и после этого... получить в наставники лучших управленцев страны и возможности получать высокие назначения, имея только профессионализм и готовность отдавать свои силы", - добавил замглавы администрации президента.