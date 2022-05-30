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Сеть "Магнит" заинтересована в поставках из Северной Осетии

Сеть &quot;Магнит&quot; заинтересована в поставках из Северной Осетии

Товаропроизводители из Северной Осетии могут стать поставщиками федеральной розничной сети "Магнит", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Как говорится в сообщении, опубликованном по итогам выставки-дегустации с участием осетинских производителей и представителей ритейлера, информацию об условиях партнерства руководители отраслевых направлений ритейлера представили в своей презентации. "Переговорный процесс с производителями продолжится в индивидуальном порядке. В принятии оперативных решений и конкретных результатах торгово-закупочной сессии выразили заинтересованность как управленцы "Магнита", так и предприниматели Северной Осетии", - информирует ведомство.

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