Танцоры лезгинки сразятся на фестивале "Таврида.АРТ"

30 мая. 5:23

На молодежном фестивале "Таврида.АРТ", который пройдет в Крыму в августе, организуют танцевальный конкурс "Короли лезгинки".

Участником танцевальных соревнований станут коллективы и сольные исполнители кавказских танцев, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"„Короли лезгинки“ - творческий конкурс, в котором представители разных народов России продемонстрируют свои танцевальные традиции. Лезгинка – один из самых популярных танцев народов России. До сих пор не утихают споры о том, кто его придумал, где он зародился, кто лучше его исполняет. Мы решили, что площадка фестиваля „Таврида.АРТ“ - подходящее место, чтобы оставить споры в прошлом и в творческом батле выяснить, кто сегодня самый крутой танцор", - сообщили организаторы.

В конкурсе могут принять участие коллективы от 4 до 12 человек и сольные исполнители (как профессионалы, так и любители) в возрасте от 18 до 30 лет, уточняет ТАСС.