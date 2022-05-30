Россияне выбирают Пятигорск и Алупку для фитнес-туризма

30 мая. 3:56

Сервис Tvil.ru выяснил, какие направления для фитнес-туров выбирают россияне этим летом.

"Россияне часто ищут места отдыха, где нужно долго и много ходить по горам, пешком до моря и достопримечательностей, чтобы сбросить лишние килограммы", - пояснили в пресс-службе сервиса.

В топ-3, согласно бронирования жилья, вошли Алупка, Лоо и Пятигорск. Также россияне намерены активно гулять в Сортавале, Горно-Алтайске, Кировске, Владикавказе, Дербенте. Все эти направления богаты горным рельефом и впечатляющие местами.

"Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте, дороже - в Сортавале", - отметили в пресс-службе.

Россияне, планирующие сбросить вес во время путешествия, чаще всего бронируют квартиры рядом с горными тропами и спортивными комплексами, уточнили эксперты сервиса.