Капитальный ремонт в этом году проведут в 120 кубанских школах

30 мая. 0:32

В Краснодарском крае в 2022 году будет проведен капитальный ремонт свыше 120 школ.

"Мы продолжаем создавать комфортные условия для обучения детей в городах и селах. По федеральной программе обновляем 41 школу из 15 районов Краснодарского края. Учреждениям выделили 1 млрд рублей", - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, 400 млн рублей выделено по краевой программе "Развитие образования", средства направят на ремонт 82 общеобразовательных учреждений в 27 муниципалитетах. "Деньги пойдут на ремонт инженерных систем, кровли, фасада, спортзалов и пищеблоков, благоустройство. Задача подрядчиков – сделать все качественно и в срок", – добавил губернатор.