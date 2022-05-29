Вучич: Сербия продолжит отказываться вводить санкции против России до тех пор, пока сможет

29 мая. 18:52

В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит проводить суверенную политику и отказываться вводить санкции против России до тех пор, пока сможет. Об этом глава государства сообщил журналистам в Белграде, комментируя давление Запада по вопросу непризнанного Косова.

"Мы живем под давлением каждый день, вести самостоятельную и независимую политику нелегко. До тех пор, пока сможем выдержать, мы будем проводить независимую и суверенную политику, это нелегко сказать, но это было нелегко сказать и 90 дней назад. Но и после 90 дней нам удалось сохранить свою позицию, которую мы заняли в первый день с начала конфликта на территории Украины. Это давление, конечно, злоупотребление всем, и оно в первую очередь будет касаться Косова, чтобы не оставить его как прецедент, <...> им важно как можно скорее заставить Сербию заключить какое-то соглашение с албанцами, прежде всего о признании независимости Косова, потому что это решило бы все их проблемы и укрепило бы позицию Запада по отношению к Российской Федерации", - сказал Вучич.

При этом сербский президент отметил, что страна "нигде не получит достаточно понимания тяжести позиции Сербии", поэтому хорошо говорить об этом и видеть, сколько страна может занимать эту позицию. Он добавил, что до сих пор Сербия эту позицию защищала и сохраняла.

Напомним, что ранее Александр Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Кроме того, сегодня в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным российская и сербская стороны договорились по основным вопросам газового контракта.