В Баку состоялась церемония закрытия международного фестиваля авиации и космоса TEKNOFEST

29 мая. 18:10

В воскресенье в Баку прошла церемония закрытия международного фестиваля авиации и космоса TEKNOFEST. Об этом сообщает информационное агентство Trend.

В закрытии фестиваля приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, а также ряд других министров Азербайджана и Турции.

Набиев отметил, что за эти четыре дня азербайджанская молодежь извлекла огромный опыт от проведённого фестиваля. В свою очередь, Байрактар заявил, что международный фестиваль может пройти езе раз в Баку и других городах страны.

Министр министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также технический директор турецкой компании Baykar Makina выразили удовлетворенность от состоявшегося мероприятия. Они поблагодарили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган за возможность провести TEKNOFEST в Азербайджане.

С 26 по 29 мая на фестивале были организованы международные выставки турецких и азербайджанских компаний, организованы развлекательные программы, авиашоу и ряд других мероприятий.

Сегодня также состоялась церемония награждения участников и команд по конкурсам Smart Qarabag Hackaton и Baku Open Cyber Cup, чемпионат Европы по киберспорту-2022 (European Esports Championship-2022), Agro Tech (аграрные технологии), беспилотных летательных аппаратов и "зеленых" технологий, Baku Skills, Planer, социально-ориентированные технологии.

Напомним, что мероприятие TEKNOFEST проводится ежегодно с 2018 года при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), управляемым министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями. Организатором мероприятия в Баку является министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Основной целью мероприятия является популяризация различных сфер, включая авиацию, космическую промышленность и цифровую экономику, а также поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.