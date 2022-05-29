"Роснефть" заявила, что в настоящее время не владеет активами на территории Украины

29 мая. 18:20

Российская нефтяная компания "Роснефть" не владеет активами на территории Украины. До недавнего времени компания поставляла нефтепродукты европейскому оператору, которому продала свои заправки в стране, но в случае изъятия у него собственности, поставок не будет. Об этом говорится в заявлении "Роснефти".

"В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет", - говорится в сообщении компании.

Накануне служба безопасности Украины заявила, что инициировала процедуру ареста активов компании в стране. Однако в "Роснефти" отметили, что компания владела сетью заправок, но значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке.

"До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет", - подчеркивается в сообщении.