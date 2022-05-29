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Тегеран призвал Анкару избегать применение силы против Сирии

Тегеран призвал Анкару избегать применение силы против Сирии

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Турцию воздержаться от применения силы в отношении Сирии, передает Tasnim.

Он также призвал Анкару решать свои проблемы в области безопасности путем диалога и соблюдения Астанинского процесса, уважать территориальную целостность Сирии и воздерживаться от применения военной силы против своих соседей. Представитель иранского внешнеполитического ведомства добавил, что Иран выступает против любого применения силы на территории других стран с целью разрешения споров.

Кроме того, Хатибзаде подчеркнул, что накопленный за последние годы опыт показал, что военные действия в других странах не только не способствуют разрешению двусторонних споров, но и имеют серьезные гуманитарные последствия и еще больше осложняют ситуацию в регионе.

Напомним, что ранее в турецком Совете безопасности заявили о новых антитеррористических операциях на южных границах страны.

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