Сенатор Клишас предложил экспортировать платину и палладий за рубли

29 мая. 17:44

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли. Об этом он написал в твоем Telegram-канале.

"А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что "западу" реально и нужно и нечем заменить", - написал сенатор.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход к рублям и национальным валютам стран-партнеров во внешней торговле из-за того, что ограничения, введенные недружественными странами против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса.