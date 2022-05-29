СМИ: выступление Зеленского перед парламентом Чехии станет обращением к ЕС

29 мая. 17:31

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед обеими палатами парламента Чехии 15 июня станет и обращением к властям стран ЕС по вопросу ускорения процесса приближения Украины к структурам ЕС, сообщает сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на посольство Украины в Праге, передает РИА Новости.

"В выступлении Зеленского 15 июня, помимо слов благодарности в адрес Чехии за ту всестороннюю помощь, которую она оказывает Украине, прозвучит и обращение к Брюсселю и странам ЕС. Эти две темы связаны между собой, поскольку именно Чехия с 1 июля будет председательствовать в ЕС", - говорится в сообщении СМИ.

Издание также напоминает, что Украина в течение долгого времени стремится получить членство в Евросоюзе и отмечает, что ныне на столах у лидеров государств ЕС лежит предложение об ускорении присвоения Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

При этом в сообщении приводятся слова чешского министра по европейским делам Микулаша Бека о том, что нет уверенности в том, что подобное решение может быть принято уже в июне.

"Я был бы рад, если бы подобное произошло, но пока очень много сомневающихся стран. Мы (Чехия) стремимся убеждать наших западных партнеров в необходимости открыть Украине дорогу в ЕС", - заявил Бек.