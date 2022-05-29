Турецкие военные ознакомились с воинскими частями Азербайджана

29 мая. 17:15

В ходе визита в Азербайджан участники турецкой делегации во главе с министром национальной обороны страны Хулуси Акаром посетили несколько воинских частей, сообщает министерство обороны АР.

Напомним, что рабочая поездка высокопоставленных представителей военного ведомства Турции началась 27 мая. В течение трех дней турецкая делегация провела встречи в Минобороны АР, затем Акар встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, гости посетили несколько воинских частей Азербайджана. Здесь глава министерства обороны АР Закир Гасанов и его турецкий коллега ознакомились с военной техникой, а также учебными классами и другими объектами.

Министр обороны Азербайджана провожал гостей в Международном аэропорту Гейдар Алиев.