Глава МВД Сербии: разговор Путина и Вучича доказал, что Белград вне антироссийской истерии

29 мая. 16:57

Разговор российского президента Владимира Путина и главы Сербии Александра Вучича, который сообщил, что цена газа из РФ для Сербии будет намного меньше, чем в среднем на рынке, доказывает, что Белград не участвует в антироссийской истерии. С таким заявлением выступил глава МВД Сербии Александр Вулин.

"Договоренности, которые президент Вучич достиг с президентом Путиным, – доказательство того, насколько уважается решение Сербии не участвовать в антироссийской истерии. Вучич знает, во сколько лично ему обходится политика нейтралитета, но и Сербия должна знать, что, если бы не было такой политики Вучича, не было бы договора о газе, о котором намного более крупные и сильные страны, чем мы, могут только мечтать", - цитирует Вулина МВД Сербии.

Напомним, что в воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Вучича, по итогам которого были достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года. По словам сербского лидера, речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Для расчета цены будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных - приблизительно в три раза меньше рыночной. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ.