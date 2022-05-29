Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Средиземноморья в Европу

29 мая. 16:28

Турция и Израиль обсудят доставку газа Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для Европейского союза. Он отметил, что Анкара готова стать частью этого процесса.

"Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого шага с Израилем по природному газу. Мы также будем проинформированы информацией, которую наш министр иностранных дел доведет до нас после его визита в Израиль. Они говорят, что готовы, и мы продолжим нашу работу в этих рамках", - отметил Эрдоган в беседе с журналистами в самолете по возвращению из Баку.