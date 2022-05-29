Эмомали Рахмон отправился в Иран с официальным визитом

29 мая. 16:10

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Тегеран с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.

"В ходе запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана, по итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в сентябре 2021 года президент Ирана Ибрахим Раиси совершил официальный визит в Таджикистан, по итогам которого были подписаны восемь документов о сотрудничестве между двумя странами.