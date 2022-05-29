Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето

29 мая. 15:53

Потепление начнется в столичном регионе в понедельник, к четвергу воздух прогреется до плюс 26, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

В понедельник в Центральной России будет малооблачно, ночью температура воздуха составит плюс 3-8 градусов, днем - до 16-21 градуса тепла. К вечеру понедельника в регионе возможны осадки.

Во вторник погода ухудшится, ожидаются интенсивные ливни, вероятность грозы 80%. Однако ночь будет более теплой - плюс 9-14 градусов, днем температура воздуха составит плюс 15-20.

Тишковец сообщил, что метеорологическое лето наступит в Москве вместе с календарным.

"Метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше, стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24 градусов", - поделился синоптик.

На фоне грозовых дождей в четверг в регионе потеплеет до плюс 21-26, это будет самый теплый день на неделе. В пятницу в столичном регионе прогнозируется наступление холодного фронта, а также "скоротечные мозаичные дожди". Ночные температуры понизятся до плюс 9-14 градусов, днем воздух может прогреться до 18-23 градусов тепла.

В выходные, пообещал Тишковец, лето уверенно вступит в свои права, днем ожидается около 19-24 градусов тепла.