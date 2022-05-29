Ваагн Хачатурян посетит Грузию с первым официальным визитом

29 мая. 15:42

Президент Армении Ваагн Хачатурян 30 мая прибудет в Тбилиси с первым официальным визитом. Визит президента Армении продлится два дня.

"Тбилиси завтра с официальным визитом посетит президент Республики Армения Ваагн Хачатурян. Официальная церемония приветствия президента Армении состоится во дворце Орбелиани, после чего пройдет встреча наедине Ваагна Хачатуряна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили", - сообщили в воскресенье в администрации грузинского президента.

Также в понедельник в Тбилиси состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций Армении и Грузии, после этого будут сделаны заявления для СМИ.

Кроме того, Хачатурян намерен провести встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Армянский президент встретится также с представителями армянской общины в Тбилиси, мероприятие пройдет в доме-музее писателя Ованеса Туманяна.