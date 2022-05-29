"Красная Поляна" досрочно открыла летний сезон

29 мая. 15:21

Горный курорт "Красная Поляна" в Сочи открыл летний сезон чуть раньше запланированного срока.

"Курорт "Красная Поляна" открывает летний сезон 29 мая. Открытие планировалось 1 июня, но состоялось ранее заявленного срока в связи с ранним окончанием профилактики канатных дорог", - сообщила и.о. генерального директора курорта Яна Перепечаева, пишет ТАСС.

Теперь туристам будут доступны 20 пеших маршрутов протяженностью более 60 км, крупнейший байк-парк России, высокогорные аттракционы и канатные дороги к горным вершинам и панорамным площадкам.

Кроме того, этим летом для детей впервые откроется недельный лагерь Scout Camp, ребят будут обучать навыкам дикого отдыха в лесу.

Зимний сезон в "Красной Поляне" завершился 10 мая.