Эрдоган: Турция не одобрит вступление в НАТО государств, поддерживающих террористов

29 мая. 15:00

Турция не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя переговоры с Финляндией и Швецией.

"К сожалению, встречи нашей делегации с [представителями] Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции. И они все еще позволяют террористам гулять по улицам Стокгольма, а также охраняют их при помощи собственной полиции", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что его страна не одобрит вступления в альянс поддерживающих терроризм государств. "Пока Реджеп Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, поддерживающих терроризм", - подчеркнул он.

Также президент Турции указал на то, что и Россия не смотрит позитивно на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. "Россию прежде всего особенно беспокоит финский вопрос. Почему? Потому что это приграничная страна, поэтому она не поддерживает вступление Финляндии в НАТО. На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО", - добавил глава республики.

Турецкий лидер сообщил, что 30 мая планирует провести телефонные переговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Анкара «и впредь будет призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", отметил Эрдоган.