Двое больше туристов стали прибывать в Крым поездами этой весной

29 мая. 14:51

Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла в два раза с 24 февраля, информирует полпредство президента РФ в Южном федеральном округе, пишет РИА Новости.

"В процентном соотношении пассажиропоток, а соответственно, турпоток через аэропорт "Симферополь", составлял 30% от общего, ж/д сообщение составляло до 10% - теперь его объемы уже выросли в два раза", - пояснили в ведомстве.

Росавиация с 24 февраля ввела режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, включая аэропорт Симферополя. Сегодня ограничение было продлено до 6 июня.

В полпредстве отметили, что ведется активная работа по наращиванию железнодорожных мощностей - увеличивается количество подвижного состава, прокладываются дополнительные маршруты для прохождения поездов в Крым.

Также разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения.