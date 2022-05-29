ВС Турции готовятся к крупнейшим совместным учениям Efes 2022

29 мая. 14:34

В Эгейском регионе проходят крупнейшие совместные военные учения Efes 2022, участие в них примут в общей сложности 10 тыс военнослужащих из 37 стран мира.

Военные Турции, Азербайджана, Италии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Северной Македонии, Пакистана, Албании, Киргизии и США отрабатывают навыки совместных сухопутных и морских операций, а также высадку десанта.

В рамках учений состоятся маневры отрядов спецназначения, будут продемонстрированы возможности поражения целей с борта корабля, дозаправки в воздухе и боевого поиска и спасения.

Учения будут организованы на полигоне Доганбей в Измире и завершатся Днем наблюдателей во вторую неделю июня. Присутствовать на нем, как ожидается, будут министры обороны, начальники штабов и командующие силами из более чем 20 стран.

Учения Efes в этом году станут самыми масштабными за всю историю проведения. Они завершатся 9 июня.