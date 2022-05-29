Путин и Вучич договорились о поставках газа в Сербию

29 мая. 14:09

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича. Состоялось обсуждение ситуации на Украине, а также вопрос дальнейших поставок российского газа.

"Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем - ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косова", - сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Стороны подтвердили "обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран".

Путин и Вучич обсудили вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. "Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - информирует Кремль.

Ранее Вучич отмечал, что для Белграда важны объемы поставок газа, цена и надежность снабжения. Он выражал уверенность, Сербия, как и ранее, "получит честную цену" за российский газ.