Москвичей предупредили о грозе с ветром

29 мая. 13:27

В воскресенье в Москве ожидается гроза и сильный ветер, сообщают в МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 и до 20:00 29 мая в Москве местами ожидаются дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 м/с", - предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от грозы под деревьями.