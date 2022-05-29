Турция займется поиском нефти на границе с Сирией

29 мая. 13:13

Турецкая государственная нефтяная компания TPAO получила лицензию на разведку нефти в провинциях Мардин и Ширнак, расположенных на границе с Сирией.

Лицензия сроком на пять лет выдана министерством энергетики Турции, документ опубликован в воскресенье в правительственном вестнике "Официальная газета".

Площадь планируемой нефтеразведки составит 12 062 га.

В провинции Мардин работы будут проводиться на месторождении в уезде Нусайбин, обнаруженном в 2021 году. Месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градуса по шкале API было обнаружено при разведке скважины "Гунюрду-1".

Место геологоразведочных работ в провинции Ширнак не называется.

Также сообщается, что турецкая компания Indigo Group получила пятилетнюю лицензию на разведку нефти в Невшехире. Площади работ составит почти 30 га.