РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Казахстане арестован бывший министр культуры

В Казахстане арестован бывший министр культуры

Экс-министр культуры, директор Национального музея Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы арестован 28 мая на два месяца по делу о хищении бюджетных средств.

Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит расследование в отношении должностных лиц Национального музея республики по признакам хищения бюджетных денег. По данным следствия, было похищено 146 млн тенге по договору о госзакупках на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Расследование продолжается.

Отметим, что пресс-секретарь Мухамедиулы, несмотря на официальную информацию, продолжает опровергать арест экс-министра.

1350 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version