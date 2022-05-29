В Казахстане арестован бывший министр культуры

Экс-министр культуры, директор Национального музея Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы арестован 28 мая на два месяца по делу о хищении бюджетных средств.
Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит расследование в отношении должностных лиц Национального музея республики по признакам хищения бюджетных денег. По данным следствия, было похищено 146 млн тенге по договору о госзакупках на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
Расследование продолжается.
Отметим, что пресс-секретарь Мухамедиулы, несмотря на официальную информацию, продолжает опровергать арест экс-министра.