В Казахстане арестован бывший министр культуры

29 мая. 12:48

Экс-министр культуры, директор Национального музея Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы арестован 28 мая на два месяца по делу о хищении бюджетных средств.

Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит расследование в отношении должностных лиц Национального музея республики по признакам хищения бюджетных денег. По данным следствия, было похищено 146 млн тенге по договору о госзакупках на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Расследование продолжается.

Отметим, что пресс-секретарь Мухамедиулы, несмотря на официальную информацию, продолжает опровергать арест экс-министра.