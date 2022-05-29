СМИ: Еврокомиссия предлагает ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России

29 мая. 12:35

Правительства стран - членов Евросоюза получили от Еврокомиссии предложение по отсрочке обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу ("Дружба"), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций", - сообщает агентство.

Данное предложение призвано позволить решить проблемы европейских стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию.

Источники отмечают, что ЕС может постепенно отказаться от доставляемой по морю российской нефти в течение восьми месяцев.

По информации СМИ, в воскресенье послы ЕС проведут встречу, на которой может обсуждаться пересмотренный пакет санкций. Некоторые члены ЕС выступают за то, чтобы согласие было достигнуто до встречи лидеров ЕС, намеченной на понедельник.

Страны ЕС уже три недели не могут прийти к компромиссу по шестому пакету санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Новые рестрикции могут включать нефтяное эмбарго России.