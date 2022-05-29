Российские пляжи получат "Синий флаг" вместо "Голубого"

29 мая. 12:17

Россия начинает использовать свой стандарт оценки качества пляжей - "Синий флаг", первыми высокую оценку получили пляжи Сочи.

"Мы оставим "Голубые флаги" коллективному западу, но я могу сказать, что наш новый символ качества "Синий флаг" - синий, как наше самое синее в мире Черное море - является теперь новым стандартом, который по многим критериям даже превосходит принятые международные", - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В воскресенье он вручил 23 сертификата Ростуризма "Синий флаг" пляжам Сочи. Россияне будут пользоваться замечательной инфраструктурой и смогут быть уверенными в том, что находятся в комфортных и безопасных условиях, подчеркнул Чернышенко.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что всего этим летом курорт подготовит 188 благоустроенных пляжных территорий, они составят около 40 км береговой полосы.

Пляжи оцениваются на чистоту морской воды и береговой полосы, безопасность и доступную среду, наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.

Сертификаты «Синий флаг» действуют три года.