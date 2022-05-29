Коронавирус в России достиг минимальных значений за два года

29 мая. 12:05

В России за минувшую неделю выявили 30,5 тыс случаев коронавируса, это минимум с конца апреля 2020 года, подсчитали в ТАСС на основе данных федерального оперштаба.

С 23 по 29 мая в России официально зарегистрировано 30 586 заражений коронавирусом, на 7,75% меньше, чем за предыдущую неделю. Также этот показатель оказался минимальным за два года пандемии.

Кроме того, в России продолжает снижаться смертность от коронавируса, за семь дней умерли 605 пациентов, на 11% меньше, чем неделей ранее. Отмечается, что это также минимум за два года. Показатель летальности остается на уровне 2,07%.

Число выздоравливающих от вируса становится меньше, за период 23-29 мая вылечились 40 948 человек, на предыдущей неделе - 41 724.

Госпитализированы за неделю 12 883 человека, на 4,7% меньше, чем за прошлые семь дней.