Дополнительные поезда в Сочи и Новороссийск начнут ходить с 30 мая

29 мая. 11:49

РЖД запускает дополнительные поезда из Москвы на черноморские курорты Краснодарского края.

"Из Москвы в Адлер и обратно с 30 мая ежедневно начнет курсировать поезд №233/234 отправлением с Казанского вокзала в 12.15. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. Его назначение позволит увеличить число предложенных пассажирам мест этим летом на 147 тыс", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Кроме того, на 2, 3, 4 и 6 июня назначен дополнительный поезд Москва – Новороссийск №255/256.

В целом этим летом объемы железнодорожных перевозок в Краснодарский край увеличатся на 15%.