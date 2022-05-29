Билл Гейтс: новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет

29 мая. 11:40

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что в мире с вероятностью 50% может случиться новая пандемия в ближайшие 20 лет.

"[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса", - рассказал он в интервью испанской газете El Diario.

Гейтс считает, что если пандемия произойдет из-за знакомого вируса, человечество сможет "иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину".

"Но это может быть и что-то другое, это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - отметил он.

Также новая болезнь может выйти из мира природы. "Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы", - пояснил Гейтс.

"Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата", - подчеркнул он.

По мнению Гейтса, вспышка оспы обезьян не перерастет в новую пандемию.