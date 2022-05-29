В России подтвердились еще 4 188 случаев COVID-19

29 мая. 11:20

За минувшие сутки в России выявили 4 188 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 286, в Петербурге - 257, в Подмосковье - 197. В Краснодарском крае - 70, в Ставропольском крае - 75, в Крыму - 28, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 12, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 324 036.

Госпитализированы за сутки 1 001 человек. Выздоровели - 4 411 пациентов, за все время - 17 729 851.

Умерли за сутки 85 человек, с начала пандемии - 378 955.